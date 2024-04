Senat will laut Wegner "unerträgliche Situation" im Maßregelvollzug verbessern

Das hat Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) angekündigt. Die Situation im Maßregelvollzug sei unerträglich, sagte er am Montag in der rbb24 Abendschau. Nötig seien mehr Plätze, sichere Arbeitsbedingungen und mehr Personal.

Nach der Kündigung des Chefarztes im Krankenhaus des Berliner Maßregelvollzugs will am Dienstag der Berliner Senat über das Thema beraten.

Seit Jahren berichten Mitarbeitende von einer Zunahme der Gewalt in der überfüllten Klinik für psychisch kranke Straftäter. Nun bittet der Chefarzt des Maßregelvollzugs die Senatsverwaltung für Gesundheit um die Aufhebung seines Arbeitsvertrags.

Der Senat müsse hier für Verbesserung sorgen, so Wegner. Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) werde deshalb am Dienstag über die Situation berichten. Gemeinsam werde man die Probleme analysieren.

Der ärztliche Leiter des Berliner Maßregelvollzugs, Sven Reiners, hatte am Freitag gekündigt. Als Grund gab er an, die aktuellen Zustände mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren zu können. Die Unterbringung einzelner Patienten sei menschenunwürdig. Junge Ärzte in Ausbildung unter diesen Umständen dort arbeiten zu lassen, sei nicht zu verantworten.

In den Maßregelvollzug kommen Straftäter, wenn ein Gericht sie als psychisch auffällig oder suchtkrank einstuft. Sie verbringen dort teils mehrere Jahre. In Berlin ist der Maßregelvollzug seit Jahren überlastet und überbelegt. Beschäftigte und Verbände hatten zuletzt wiederholt Alarm geschlagen.