Bei der Berliner SPD endet am Freitagabend die Mitgliederbefragung zur künftigen Doppelspitze der Partei. Noch bis 22 Uhr haben die 18.000 Berliner Mitglieder Zeit, online abzustimmen oder Wahlbriefe in der SPD-Landesgeschäftsstelle im Wedding abzugeben. Das Ergebnis will die Partei am Samstag bekanntgeben.