Ein Bild der Berliner Innenstadt, samt Dom und Fernsehturm, das Logo mit dem Brandenburger Tor und die Landesfarben in rot-weiß: Auf den ersten Blick sieht die Homepage des Anbieters Appointments Berlin den Seiten der Senatsverwaltung zum Verwechseln ähnlich - wohl bewusst. Nur wenn man oben rechts den Reiter "NOW only for 50€ - Book it now" sieht, wird man stutzig.

Denn auf der Webseite appointmentsberlin.com werden Termine verkauft - Termine beim Landesamt für Einwanderung. Und die sind Mangelware.