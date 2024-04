Diana Gonzalez Olivo wird ab Mai Brandenburgs neue Integrationsbeauftragte. Die aus Mexiko stammende Sozialwissenschaftlerin werde sich als Nachfolgerin von Doris Lemmermeier um die Belange der Menschen mit Migrationsgeschichte kümmern, sagte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag in Potsdam.

Gonzalez Olivo will zukünftig ein besonderes Augenmerk auf die selbstständige Organisation von Migranten legen. Es gehe darum, die Menschen weiter zu befähigen, für ihre eigenen Interessen einzutreten, sagte sie bei ihrer Vorstellung in der Potsdamer Staatskanzlei. Sie wolle sich zudem dafür einsetzen, die Bildungszugänge für Kinder in Gemeinschaftsunterkünften zu erleichtern und Migrantenorganisationen zu stärken. Integration funktioniere besser, wenn die Betroffenen sich an Entscheidungsprozessen beteiligen könnten.