Wie im Vorjahr zahlt das Sozialministerium in Brandenburg Familien mit geringem Einkommen auch in diesem Jahr Zuschüsse für den Urlaub. Die Höhe des Zuschusses betrage 10 Euro pro Übernachtung für jedes mitreisende Familienmitglied und könne für mindestens zwei und höchstens 13 Übernachtungen beantragt werden, teilte das Ministerium am Sonntag mit.



Der Zuschuss gilt für alle Quartiere, die als Beherbergungsbetriebe beziehungsweise Ferienunterkünfte betrieben werden, also Ferienwohnungen, Pensionen oder Hotels. Aber auch Schiffsreisen können bezuschusst werden, ebenso Familienreisen mit gemieteten Wohnwagen beziehungsweise -mobilen sowie auf Zeltplätzen.