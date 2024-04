Rechtsextreme und Vertreter demokratischer Parteien in der Uckermark haben ein gemeinsames Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) geschickt. In dem am Montag in Prenzlau veröffentlichten offenen Brief von Kreistagsabgeordneten zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fordern sie friedliche Lösungen und den Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine.

Statt militärischer Unterstützung sollte Deutschland "alles dafür tun, um der Ukraine jedwede humanitäre Hilfe zukommen zu lassen", heißt es darin. Man sehe die Uckermark "fest in einem vereinten Europa verankert".

Unterzeichnet ist der Brief unter anderem von Landrätin Karina Dörk (CDU), dem AfD-Bundestagsabgeordneten Hannes Gnauck und dem Linken-Landtagsabgeordneten Andreas Büttner. Gnauck ist auch Bundesvorsitzender der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist.

Auch der Kreistagsvertreter der in "Die Heimat" umbenannten NPD hat den Brief unterschrieben. Weitere Unterstützung kam unter anderem von SPD-Vertretern, von FDP, Freien Wählern und der Fraktion Bauern-Ländlicher Raum. Nur die Grünen im Kreistag haben nicht unterzeichnet.