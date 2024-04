Erinnerung im Belower Wald - Gedenken an NS-Todesmarsch bei Wittstock

Fr 12.04.24

dpa/Settnik Audio: Antenne Brandenburg | 12.04.2024 | Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle | Bild: dpa/Settnik

Zum 79. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus wird an die Opfer des NS-Todesmarsches erinnert. Das Gedenken findet in der Gedenkstätte im Belower Wald bei Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) statt. Zu der Gedenkveranstaltung am Freitag werden auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und Mireille Cadiou, Tochter des Überlebenden Marcel Suillerot, erwartet. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) will ein Grußwort sprechen, teilte das Ministerium am Donnerstag in Potsdam mit.





Auch Gedenkveranstaltungen in Ravensbrück und Sachsenhausen

Nach einer Kranzniederlegung am Mahnmal der Gedenkstätte stehen den Angaben zufolge die Präsentation einer Ausstellung von Jugendlichen aus Berlin-Lichtenberg, des Kunstwerks "The Table for Tomorrow" der niederländischen Künstlerin Renee van Bavel und ein Generationengespräch auf dem Programm.



Weitere zentrale Gedenkveranstaltungen finden am Sonntag in der Gedenkstätte Ravensbrück bei Fürstenberg an der Havel und Sachsenhausen in Oranienburg statt. Dabei wird an die Befreiung der Häftlinge der Konzentrationslager vor 79 Jahren erinnert.

Lager auf dem Todesmarsch im Belower Land

Am 22. und 23. April 1945 erreichten sowjetische und polnische Soldaten das zuvor von der SS geräumte KZ Sachsenhausen. Dort waren zwischen 1936 und 1945 mehr als 200.000 Menschen inhaftiert. Zehntausende von ihnen starben an den unmenschlichen Bedingungen oder wurden von der SS ermordet. Kurz vor dem Eintreffen der alliierten Soldaten wurden mehr als 30.000 Häftlinge von der SS auf einen Todesmarsch getrieben, der am 9. April 1945 begonnen hatte. Mehr als 16.000 von ihnen wurden von der SS einige Tage unter freiem Himmel im Belower Wald festgehalten. Spuren der Häftlinge sind dort bis heute an den Bäumen zu sehen.