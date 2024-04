Steffen Berlin Dienstag, 02.04.2024 | 11:57 Uhr

Ganz so entspannt ist das leider nicht. Wenn sich diese Menschen nach dem Kiffen entspannt aufs Sofa legen, dann mag das Dritte in der Regel nicht tangieren. Leider gibt es aber viel zu viele Unvernünftige, die genau wie beim Alkohol, sich zum Beispiel hinters Steuer setzen und damit Unbeteiligte direkt in Gefahr bringen. Auch für Rücksicht auf Dritte ist so mancher Kiffer leider nicht zu haben und belästigt mit seinem Laster Passanten und Nachbarn genau so, wie es auch viele Raucher tun. Deshalb ist Kritik sehr wohl erlaubt, egal wie man zur Legalisierung steht. Wären alle Genuss- und Suchtmittelnutzer rücksichts- und verantwortungsvoll, wäre ich ja durchaus bei Ihnen. So ist es aber leider nicht, weil da draußen zu viele Egoisten unterwegs sind.