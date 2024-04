Der Kreistag in Märkisch-Oderland hat am Mittwochabend seinen neuen Nahverkehrsplan beschlossen. Er gilt ab dem kommenden Jahr und schreibt die Ziele für den Ausbau des kommunalen öffentlichen Nahverkehrs bis 2029 fest. Beschlossen wurden unter anderem neue Buslinien und Rufbusse.

Das Brandenburger Innenministerium sieht im Protestcamp in der Nähe des Tesla-Werks eine erhöhte Gefahr für Waldbrände. Die Aktivisten halten die Argumente für vorgeschoben und wollen so lange im Wald bleiben, bis Tesla seine Pläne ändert.

Bei der Erstellung des Nahverkehrsplans wurden zum ersten Mal im Landkreis auch Kinder und Jugendliche an der kommunalen Planung beteiligt. Der Kreisschulbeirat kritisiert jedoch, dass die Bedürfnisse der Schulkinder im neuen Plan zu wenig berücksichtigt wurden.

"Wir sind enttäuscht darüber, dass das so nun durchgegangen ist und es aus unserer Sicht für Schüler keine Verbesserung gibt", sagte Stefanie Fäder, stellvertretende Vorsitzende des Kreisschulbeirats, dem rbb. So seien die Taktung und die Fahrzeiten der Busse nicht an die Schulzeiten angepasst worden. Doch das sei laut Landkreis aus finanziellen und personellen Gründen nicht möglich: Die Kosten für den Landkreis am ÖPNV werden bis 2029 voraussichtlich um sieben Millionen Euro steigen.