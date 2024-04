Der Leiter des Jugendamtes der Stadt Potsdam, Walid Hafezi, hat am Mittwoch Vorwürfe zurückgewiesen, die Behörde der Stadt könne keinen angemessenen Kinderschutz gewährleisten.

In der Stadverordnetenversammlung in Potsdam bestritt Hafezi, dass der Kinderschutz in Potsdam wegen Überlastung nicht immer gewährleistet sei. Hafezi ist auch Beigeordneter für Bildung, Kultur, Jugend und Sport der Landeshauptstadt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Potsdamer Jugendamtes hatten in einem anonymen Brandbrief beklagt, dass die zuständige Abteilung des Jugendamtes in Potsdam überlastet sei. So sei die Rufbereitschaft der Kinderschutzhotline nicht immer abgedeckt, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Krankheit, Überlastung oder Urlaub ausfielen.