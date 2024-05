Aktion am Bebelplatz in Berlin-Mitte erinnert an isaelische Geiseln

Mit dem Nachbau eines Hamas-Tunnels wird von Donnerstagabend an auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte an das Schicksal der israelischen Geiseln im Gaza-Streifen erinnert, die sich weiter in der Gewalt der radikalislamischen Terror-Organisation in Gaza befinden.

"Die Aktion hat zum Ziel, die Gesamtgesellschaft, aber auch die Politik in Berlin und deutschlandweit daran zu erinnern, dass weiter 132 israelische Bürgerinnen und Bürger seit über 200 Tagen in Gefangenschaft der Hamas sind", sagte Hanna Veiler, Präsidentin der jüdischen Studierendenunion Deutschland gegenüber rbb24. Dies gerate leider langsam in Vergessenheit in der Gesellschaft in Deutschland, so Veiler.