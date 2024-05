Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt zwar stetig an, von den aktuellen Zahlen wurde Gesundheitsminister Lauterbach nun aber laut eigener Aussage überrascht. Auch in Berlin und Brandenburg gehen die Zahlen nach oben.

"Demografisch bedingt wäre 2023 nur mit einem Zuwachs von rund 50.000 Personen zu rechnen gewesen. Doch tatsächlich beträgt das Plus über 360.000", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag. "Woran das liegt, verstehen wir noch nicht genau." In der Pflegeversicherung gebe es "ein akutes Problem".

Dabei gibt es regional demografische Unterschiede. So waren laut Brandenburger Sozialministerium zur letzten Erhebung 2021 in Brandenburg 184.646 Personen pflegebedürftig. Zum Vergleich: 2011 waren es noch 95.970 Pflegebedürftige in Brandenburg. Das bedeutet fast eine Verdoppelung der Zahlen innerhalb von zehn Jahren. 2019 waren in Brandenburg 153.971 Personen pflegebedürftig.



In Berlin gab es 2021 laut Gesundheitsberichtserstattung des Bundes (GBE) 185.528 Pflegebedürftige. 2011 waren es noch 107.917 Personen - das ist ein Anstieg von knapp 72 Prozent in zehn Jahren. Zwischen 2019 und 2021 erhöhte sich die Zahl der Pflegebedürftigen in Berlin um 27.046 Personen, von 158.482 auf 185.528. Das ist ein Sprung von gut 17 Prozent innerhalb von zwei Jahren.

Der Anteil der Pflegebedürftigen an der Berliner Bevölkerung - auch aufgrund des Bevölkerungswachstums - ist damit zwischen 2011 und 2021 von 3,1 auf 4,9 Prozent angewachsen.

Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, wurden 2021 knapp 1,2 Millionen Pflegebedürftige gemeldet. In Bayern waren es 578.147, in Baden-Württemberg 540.401 Personen. Die Zahlen schließen dabei alle Pflegeformen und -stufen ein.