Der Berliner Bildungssenat will Schulen verstärkte Beratungsangebote zum Thema Mobbing und Diskriminierung anbieten. Zwei neue Beauftragte für das Thema wurden am Donnerstag vorgestellt. Sie sollen an Berliner Schulen den Beratungsbedarf bei Lehrern und Schülern ermitteln und hätten bereits vor Wochen ihre Arbeit in der Bildungsverwaltung aufgenommen, heißt es.