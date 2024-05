Schwedt (Uckermark) - Robert Crumbach zum Brandenburger BSW-Vorsitzenden gewählt

Sa 25.05.24 | 17:25 Uhr

rbb Audio: Antenne Brandenburg | 25.05.2024 | Robert Crumbach | Bild: rbb

In der Uckermark hat sich der Brandenburger Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) gegründet. Ihr Vorsitzender ist nun der Arbeitsrichter Robert Crumbach. Das Bündis orientiere sich an den Bedürfnisse der "arbeitenden Bevölkerung", so Crumbach.





Robert Crumbach ist zum Vorsitzenden des neu gegründeten Brandenburger Landesverbands des BSW gewählt worden.



33 brandenburgische Mitglieder der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hatten sich am Samstag in Schwedt (Uckermark) getroffen, um einen Landesverband zu gründen. Insgesamt hat der Landesverband 36 Mitglieder. Als BSW-Landeschef hatte sich Crumbach beworben. Er erhielt 29 von 30 abgegebenen Stimmen (96,8 Prozent). Der Arbeitsrichter war vor seinem BSV-Beitritt langjähriges SPD-Mitglied.



Neuer Landesgeschäftsführer des BSW in Brandenburg ist Stefan Roth. Er erhielt 100 Prozent der abgegebenen Stimmen. Von den insgesamt neun Vorstandsmitgliedern sind drei Frauen.



Crumbach bezeichnet Landtagswahl für seine Partei als "große Aufgabe"

Bei der nun anstehenden Landtagswahl in Brandenburg anzutreten, bezeichnete Crumbach als große Aufgabe für das BSW. Er sei zuversichtlich, dass es gelinge. Die Partei wolle eine Politik machen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen, der arbeitenden Bevölkerung von Handwerk und Mittelstand orientiere. Crumbach, Richter am Arbeitsgericht Brandenburg/Havel, hat von Juni bis Ende September Urlaub genommen, um sich um den Parteiaufbau und die Vorbereitung zur Wahl zu kümmern.



Mohamed Ali: BSW will Industriearbeitsplätze erhalten

Die Co-Vorsitzende der Bundespartei, Amira Mohamed Ali, erklärte im rbb24 Inforadio , dass die Partei dann auch bei der Landtagswahl in knapp vier Monaten antreten wird. Bisher hat das BSW noch kein Wahlprogramm. Mohamed Ali sagte, dass man sich in Brandenburg vor allem dafür einsetzen wolle, Industriearbeitsplätze zu erhalten. Außerdem solle unter anderem Kommunen geholfen werden, die wegen des starken Zuzugs überlastet sind. Man wolle sich breit aufstellen und auch Themen wie Gesundheit und Bildung angehen.



Wie in ganz Deutschland erhalte das BSW in Brandenburg viel Zuspruch. Die Partei stehe für eine Politik, die sich an den Interessen der Bevölkerung orientiere und nicht den Lobbygruppen folge.

Sendung: rbb24 Antenne Brandenburg , 25.05.24, 16:00 Uhr