Bei vielen sei die Großstadtflucht das Motiv für ihren Wunsch, in Guben auf Probe zu wohnen, so die Sprecherin. Bis Ende April konnte sich jeder für das Angebot bewerben.

Für ein kostenloses Probewohnen in Guben (Spree-Neiße) sind nach Angaben der Stadt 33 Bewerbungen eingegangen. Mehr als die Hälfte davon seien aus Berlin gekommen, sagte eine Sprecherin am Mittwoch dem rbb. Es habe aber auch Bewerbungen aus dem Raum Hamburg und der Nähe von München gegeben.

Laut der Sprecherin haben sich vor allem Pärchen und Familien beworben. "Speziell mit Kindern wächst bei vielen der Wunsch nach einem Leben im Grünen, mit einem familiären Umfeld und kurzen Wegen in die Kita und die Schule", sagte sie der Nachrichtenagentur dpa.

Die Stadt habe nun 18 der Bewerber ausgewählt und angeschrieben, mehr als die Hälfte aus Berlin, so die Sprecherin gegenüber dem rbb. Diese können für einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen eine voll ausgestattete Wohnung in der Stadt nutzen, müssen nur die Nebenkosten zahlen. Insgesamt stehen fünf Zwei- oder Dreiraumwohnungen zur Verfügung. Die ersten Probebewohner werden voraussichtlich Anfang Juli nach Guben ziehen und die letzten bis Ende September bleiben, so die Sprecherin.

Einige Bewerber wollen die Zeit in Guben laut der Stadt nutzen, um im Homeoffice zu arbeiten. Andere würden ein Praktikum bei einer Partnerfirma machen wollen. Darüber hinaus hätten einige bereits angekündigt, dass sie sich vor Ort in Vereinen engagieren möchten. Um in Guben zur Probe wohnen zu können, war es eine Voraussetzung, sich vor Ort in Form von Vereinsarbeit oder eines Praktikums zu engagieren.