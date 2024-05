Ostdeutsche Mütter arbeiten doppelt so häufig in Vollzeit wie westdeutsche Mütter

Einige Ergebnisse der Untersuchung überraschen, andere wiederum waren so oder ähnlich zu erwarten: Wer viele Kinder hat und/oder alleinerziehend ist, der hat es auch in Brandenburg tendenziell schwerer: Fast die Hälfte der Alleinerziehenden muss mit weniger als 1.500 Euro im Monat wirtschaften. Bei den Paarfamilien sind es nur 17 Prozent. Dies geht aus dem "Familienbericht" des Brandenburger Sozialministeriums hervor.

Die Erwerbstätigenquote von Eltern ist in Brandenburg nach wie vor überdurchschnittlich hoch (knapp 77,9 Prozent). Auch insgesamt arbeiten ostdeutsche Mütter laut Familienbericht doppelt so häufig in Vollzeit wie westdeutsche Mütter. Mit 44 Prozent ist die Teilzeitquote bei Müttern in Brandenburg sogar niedriger als in jedem anderen Bundesland. Viel hängt dabei allerdings vom Alter der Kinder ab: Sobald diese das Schulalter erreicht haben, arbeitet ein Drittel der Mütter wieder in Vollzeit. Die Teilzeitquote der Väter liegt wiederum auch in Brandenburg deutlich unter der Mütter: Bei 9 Prozent.

Der Trend geht auch in Brandenburg zum Homeoffice, bleibt aber zwiespältig: Zwar gibt rund die Hälfte der befragten Eltern an, dass sich ihre berufliche Tätigkeit dafür eignet – und immer mehr von ihnen nutzen dies auch. Allerdings gilt das überwiegend für Eltern mit einem höheren Bildungsniveau: Diejenigen ohne höheren Schulabschluss arbeiten eher in Bereichen, die sich nicht für’s Homeoffice eignen (Industrie, Dienstleistungen u.a.). Auch Mütter, Alleinerziehende und Eltern aus Patchwork-Familien nehmen das Angebot, zu Hause zu arbeiten, seltener in Anspruch.