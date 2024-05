Starkregen-Ereignisse - Brandenburg stellt 25 Millionen Euro für Schutzmaßnahmen bereit

Do 23.05.24 | 15:50 Uhr

Starkregen-Ereignisse werden in den kommenden Jahren in Brandenburg weiter zunehmen. Das prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Kommunen im Land haben am Donnerstag über Schutzmaßnahmen beraten.

Kommunen in Brandenburg sollen künftig besser auf unvorhersehbare Starkregen-Ereignisse vorbereitet sein. Über entsprechende Konzepte haben 140 Akteure aus Brandenburger Kommunen am Donnerstag auf Einladung des Umwelt-und Klimaschutzministeriums in Potsdam beraten. Das Ministerium stellt nach eigenen Angaben 25 Millionen Euro bereit, damit Städte und Gemeinden Schutzmaßnahmen erarbeiten und umsetzen können. Dabei geht es unter anderem um mehr Versickerungsflächen und Rückhaltebecken, die vor Überflutungen bei Starkregen schützen sollen. Der Großteil der Gelder stammt aus EU-Mitteln. Zudem ist geplant, ein Starkregen-Netzwerk aufzubauen. Dort sollen Erfahrungen auch aus anderen Bundesländern gebündelt und für Brandenburg angepasst werden.

2021 mehr Regen in der Uckermark als im Ahrtal

In Brandenburger Kommunen wie Oderberg, Leegebruch und Prenzlau habe es schon folgenschwere Überschwemmungen gegeben, teilte das Ministerium mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit 40 Prozent mehr Starkregen-Ereignissen als bisher bis zum Ende des Jahrhunderts – in Brandenburg sowie in ganz Deutschland. Im Jahr 2021 sei bei Starkregen in der Uckermark mehr Regen gefallen als im Ahrtal. Die Bodenbeschaffenheit der Region habe dafür gesorgt, dass es zu keinen größeren Schäden kam. Solche Ereignisse würden aber zunehmen und könnten jede Kommune in Brandenburg treffen, heißt es.