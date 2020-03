Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) haben sich nicht mit dem Coronavirus infiziert. Wie eine Sprecherin der Senatskanzlei dem rbb auf Anfrage mitteilte, ergab ein Test Müllers auf Covid-19 einen negativen Befund. Eine Sprecherin der Berliner Wirtschaftsverwaltung meldete zudem Entwarnung für Senatorin Pop. Über das Testergebnis von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) gab es zunächst keine Informationen.

Müller hatte sich am Mittwoch kurzzeitig in Quarantäne begeben und sich untersuchen lassen, weil der Botschafter Israels, der Anfang März bei einem Festakt im Berliner Abgeordnetenhaus war, positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Der im Bezirk Mitte zuständige Gesundheitsstadtrat Ephrahim Gothe habe den Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, am Donnerstag darüber informiert, dass eine Infektion der Teilnehmer der Veranstaltung am 9. März ausgeschlossen sei.