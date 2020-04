Bild: dpa

Als Zeichen der Solidarität - Grüne fordern, bis zu 1.000 italienische Covid-Patienten nach Berlin zu holen

22.04.20 | 11:55 Uhr

In Italien sind bisher etwa fünf Mal mehr Covid-Patienten gestorben als in Deutschland. Nun will die Berliner Grünen-Fraktion ein Zeichen der Solidarität senden - und fordert, die 1.000-Betten-Klinik auf dem Messegelände ganz für italienische Patienten zur Verfügung zu stellen.



Weil in Berlin zurzeit viele Betten auf den Intensivstationen frei sind, fordert die in Berlin mitregierende Grünen-Faktion, dass der Senat bis zu 1.000 italienische Covid-19-Patientinnen und Patienten nach Berlin holt, um sie hier behandeln zu lassen. "Ich denke, das wir das Behandlungszentrum in der Jafféstraße mit 1.000 Betten komplett zur Verfügung stellen können", sagte die grüne Abgeordnete Catherina Pieroth-Manelli rbb|24 am Mittochmorgen. Sie ergänzte: "Natürlich immer in Abwägung mit dem, was wir hier in Berlin für Kapazitäten benötigen."



Auf Nachfrage, ob Berlin 1.000 italienische Patientinnen und Patienten nach Berlin holen könne, sagte Pieroth-Manelli: "Richtig." Den Vorschlag wolle sie im Namen ihrer Fraktion nun mit den gesundheitspolitischen Sprechern von SPD und Linken besprechen.

Derzeit nur rund ein Viertel der Betten belegt

Die Zahl der Corona-Infizierten sei in Berlin im europäischen Vergleich gering, viele Krankenhausbetten, auch auf der Intensivstation, seien frei. "Deshalb können und müssen wir den Italienerinnen und Italienern jetzt helfen", bekräftigte auch Susanna Kahlefeld, die Sprecherin für Europapolitik der Berliner Grünen-Fraktion in einer Pressemitteilung. Und Pieroth-Manelli fragt: "Die große Europäische Idee einer Wertegemeinschaft - was bleibt von ihr übrig, wenn wir nicht jetzt konkrete Solidarität zeigen?"

Nach rbb-Informationen stehen in Berlin seit dem 1. April 633 Intensivbetten für Covid-19-Patienten zur Verfügung. Davon sind gegenwärtig nur 164 mit Patientinnen und Patienten belegt (Stand: 21. April 2020) - das entspricht rund einem Viertel. In Reihen der Grünen-Fraktion wird angesichts stark gesunkener Zahlen an Neu-Infektionen bezweifelt, ob das 1.000-Betten-Behandlungszentrum in der Jafféstraße beim Messegelände jemals für die Berliner Bevölkerung gebraucht wird.

Linke: statt in die "Corona-Klinik" in bestehende Kliniken investieren

In dieser "Corona-Klink" am Berliner Messedamm sollen Ende April die ersten 500 Betten für die Behandlung von Covid-19-Patienten zur Verfügung stehen. Nach Wunsch von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) soll die Kapazität weiter auf 1000 Betten erhöht werden. Dafür stünden laut dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus, Wolfgang Albers (Linke), 92,5 Millionen Euro bereit.

Bei einem Besichtigungstermin der Bauarbeiten für die "Corona-Klinik" an der Berliner Messe vor rund einer Woche hatte der pensionierte Chirurg Albers ebenfalls Zweifel geäußert, ob das Behandlungszentrum jemals gebraucht werde. Jetzt sei der Punkt erreicht, an dem gemeinsam mit den Kliniken geklärt werden müsse, ob Berlin 300 weitere Betten in der Messe aufbauen sollte oder "in die bestehende Krankenhauslandschaft investiert".

Gesundheitssenatorin Kalayci hatte jedoch an dem Plan festgehalten, am Messestandort Kapazitäten für 1000 Patienten vorzuhalten. Niemand wisse, wie sich die Epidemie in den nächsten Monaten entwickeln werde, sagte sie vor einer Woche dem rbb: "Dieses Behandlungszentrum ist als Reservekrankenhaus nur dafür gedacht, falls alle Kapazitäten in allen Krankenhäusern überlaufen."