Brandenburg plant unter Auflagen eine Öffnung der Gaststätten ab 15. Mai . Das sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Vorschlag für die nächste Kabinettssitzung vor. Die Erlaubnis gelte für Außenbereiche und Innenräume.

Die "B.Z." berichtete zuvor darüber.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte am Mittwoch im zuständigen Landtagsausschuss keinen konkreten Termin genannt. Er kündigte nur an, dass zunächst Betriebe im Bereich des Tagestourismus wieder öffnen sollten. Voraussichtlich zwei Wochen später könnten auch Übernachtungen wieder erlaubt werden.



Seit dem Vormittag berät Bundeskanzlerin Merkel mit den Regierungschefs der Bundesländer über weitere Lockerungen der Corona-Regeln. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmaer Woidke (SPD) will am frühen Abend (18.00 Uhr) dazu Stellung nehmen.