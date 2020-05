Bild: mago-images/Martin Müller

Bildungsministerin Ernst zu Kitas und Schulen - Wie es in Brandenburg bis zu den Ferien weitergeht

12.05.20 | 12:46 Uhr

Welche Kinder können wann wieder in Schulen und Kitas? Am Dienstag wird das weitere Vorgehen Brandenburgs bei den Öffnungen besprochen. Bildungsministerin Ernst stellt im Anschluss die Pläne vor. rbb|24 streamt die Pressekonferenz ab etwa 14:15 Uhr live

Brandenburg will am Dienstag die Weichen für die weitere Öffnung der Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien stellen. Das Kabinett berät in Potsdam darüber. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte dem rbb vorab gesagt, die Landesregierung wolle vorsichtig sein, aber trotzdem dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler wieder die Schule besuchen können.

Die Brandenburger Schulen stoßen aber beim Präsenzunterricht, so Ernst, dabei räumlich an ihre Grenzen. Daher können die Kinder – solange es keinen Impfstoff oder ausgefeilte Testverfahren gebe, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren - nur tageweise zum Unterricht kommen. In der Schule beschult werden in Brandenburg bisher die Jahrgänge 5, 6 und 9 der Förderschulen, die neunten Klassen der Ober-, Gesamtschulen und Gymnasien sowie die Jahrgangsstufen 11 der Gymnasien und 12 der Gesamtschulen. Offen ist bislang noch, wann die Klassen 1 bis 4 und die Jahrgangsstufen 7, 8 und 10 wieder Unterricht in der Schule haben. Alle Schüler sollen, so Ernst am Montag, zwar wieder Präsenz-Unterricht haben, allerdings nicht alle zur gleichen Zeit.

Das Kabinett will am Dienstag auch einen Zeitplan veröffentlichen, wie und welche Kinder noch bis zu den Sommerferien in die Kitas kommen können. Derzeit gilt eine Notbetreuung für Kinder von Eltern wichtiger Berufe und für Alleinerziehende. Die Plätze sind zu 26 Prozent belegt.

