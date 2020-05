Die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland sollen von diesem Samstag an vorsichtig gelockert werden. Ein vollständiges Ende ist für den 15. Juni geplant. Polen hat allerdings bereits eine Verlängerung der bisherigen Regelungen angekündigt.

Die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland sollen von diesem Samstag an vorsichtig gelockert werden.

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach der Kabinettssitzung in Berlin erfuhr, strebt das Bundesinnenministerium aber erst für den 15. Juni ein vollständiges Ende der wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an allen Grenzabschnitten an.

Die Grenze zu Polen soll unter anderem bis 12. Juni für Reisende geschlossen bleiben. Die polnische Regierung hat eine Verlängerung der geltenden Reglungen beschlossen.

Mehr dazu in Kürze.