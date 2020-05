Dem erneuten Aufruf zu einer so genannten Hygiene-Demo am Luxemburgplatz in Berlin-Mitte sind am Freitagnachmittag nur wenige Aktivisten gefolgt. Rund 350 Beamte sicherten den Protest, teilte die Berliner Polizei mit. "Das, was wir in den letzten Wochen bewältigen mussten, ist diesen Freitag nicht eingetreten", sagte ein Polizeisprecher. Beobachter berichteten von "einzelnen Menschen".



Angemeldet war zudem ein so genannter Gegenprotest. Bei dieser Demo seien zwischenzeitlich bis zu 50 Leute vor Ort gewesen, so der Polizeisprecher.