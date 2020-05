Am Rande einer nicht genehmigten Kundgebung vor dem Berliner Reichstagsgebäude hat es erneut einen Übergriff auf ein Kamerateam gegeben. Eine Person wurde festgenommen. Nach rbb-Informationen versammelten sich rund 1.000 Menschen.

Vor dem Berliner Reichstagsgebäude ist am Mittwoch ein ARD-Team angegriffen worden. Die Polizei bestätigte am Abend eine Festnahme. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, ist die Schwere des Angriffs noch unklar - die Rede sei von Leichtverletzten. Zu der nicht angemeldete Versammlung hatte der Koch Attila Hildmann aufgerufen. Er war in den vergangenen Wochen immer wieder mit Verschwörungstherien rund um die Corona-Krise aufgefallen.

Der Flashmob richtete sich gegen die Corona-Beschränkungen der Bundesregierung. Hildmann selber soll einen Platzverweis erhalten haben, auch andere beteiligte Personen sollen von der Polizei abgeführt worden sein.