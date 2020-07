WOW Samstag, 25.07.2020 | 19:34 Uhr

Angenommen: Sie fühlen sich wahnsinnig schlecht. Sie werden auf einer Intensivstation gerade so gerettet. Die App hat zuvor nicht angeschlagen. Welchen Nutzen hatte die App? Richtig, keinen Nutzen, aber sie wog Sie in trügerischer Sicherheit. Gerettet wurden Sie von Menschen, nicht von Maschinen. Diese Menschen wussten mit der ihnen verfügbaren Technik umzugehen. Deshalb leben sie noch. Nicht Maschinen haben Sie gerettet. Diese Menschen wurden freundlich beklatscht, das hilft jenen zwar nicht, wenn sie an ihrem Krankenbett wachen, aber es kostet den Klatschenden auch nichts.



Was soll bitte der Vergleich mit einem Kühlschrank? Telefonieren und chatten Sie mit ihrem? Also, ich mit meinem nicht.

Ich trage ihn auch nicht ständig mit mir herum und schaue alle paar Minuten hinein um keine "News", Emails oder Like zu verpassen. Technik kann sinnvoll sein, muss aber nicht. Technik nutze ich nie blind und unkritisch.

Bleiben Sie gesund. Und viel Spaß noch mit der App.