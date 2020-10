Berlin will Personal in Gesundheitsämtern aufstocken

Die Berliner Verwaltung will ihr Personal im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufstocken. Die Bezirke und das Land würden noch in diesem Jahr eine mittlere dreistellige Zahl an Personen einstellen, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag berichtete.

Insbesondere die Gesundheitsämter bräuchten Unterstützung. Nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) fehlen in Berlin derzeit etwa 200 Beschäftigte. Es fehle vor allem Personal, um Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen.