Dem widersprach die zuständige Amtsärztin, Gudrun Widders, vehement. Auf Nachfrage des rbb teilte sie am Mittwoch mit, dass aktuell 48 Personen die Kontakte von Coronainfizierten nachverfolgen würden. Demnächst würden zehn weitere Stellen besetzt. "Wir haben eine kritische Situation, weil die Infektionszahlen steigen ", so Widders, "aber wir werden innerhalb von einer Woche wieder vor die Lage kommen". Das Personal werde ständig an die Situation angepasst.

Laut einer parlamentarischen Anfrage der Linken, die dem rbb vorliegt, hatte zuletzt kein Bezirk in Berlin ausreichend Personal für die Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infizierten bereitgestellt - zumindest nach Darstellung des Senats. Die Vorgabe von fünf Stellen pro 20.000 Einwohnern wurde demnach nirgendwo erreicht: Während etwa in Spandau mit 244.000 Einwohnern rund 60 Personen mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt sein müssten, waren es laut Angaben des Senats 15.

Auch der Amtsarzt von Reinickendorf, Patrick Larscheid, wies die Berichte über fehlende Kontaktnachverfolger in seinem Bezirk zurück. Die vom Senat für Reinickendorf angegebenen neun Stellen seien in Wirklichkeit eine zusätzliche Reserve. "Wir haben aber eine so massive Bezirksunterstützung, dass wir das nicht brauche." Mit der Pandemiebekämpfung seien im Gesundheitsamt Reinickendorf, das auch für den Flughafen Tegel zuständig ist, aktuell 90 Personen beschäftigt, so Larscheid. "Pandemiebekämpfung ist weitaus komplexer als nur Kontaktnachverfolgung."

So sieht es auch der Gesundheitsstadtrat von Neukölln, Falko Liecke (CDU). Der Bezirk erlebt derzeit ebenfalls einen massiven Anstieg bei den Neuinfektionen. "Wir sind aber nicht handlungsunfähig", so Liecke. "Ich rufe auch nicht um Hilfe, ich organisiere sie." So seien derzeit 174 Personen in der Neuköllner Gesundheitsverwaltung mit der Pandemiebekämpfung beschäftigt, ab 1. November würden 26 weitere dazukommen. Zudem sei Verstärkung durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales auf dem Weg. "Wir haben nicht vordergründig ein Personalproblem", sagte Liecke dem rbb. Schwierig sei einfach die reine Menge an neuen Corona-Infektionen.

Verärgert zeigte sich Liecke allerdings über das Bundesverteidigungsministerium. Das prüfe derzeit, ob die 27 in Neukölln eingesetzten Bundeswehrsoldaten für bestimmte Aufgaben im Gesundheitsamt überhaupt eingesetzt werden dürfen, etwa die Überbringung von Quarantäneanordnungen.