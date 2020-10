Trotz Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie erhöht die Berliner Kältehilfe die Zahl der Notübernachtungsplätze von diesem Sonntag an auf 1.000. Das teilte die Berliner Sozialverwaltung am Freitag mit. Die Kältehilfe war Anfang Oktober mit 500 Plätzen gestartet.

Die Pandemie ist eine Herausforderung für die Kältehilfe: Wegen Abstands- und Hygieneregeln können viele Einrichtungen weniger Schlafplätze als in den Jahren zuvor anbieten, auch die Kosten für Personal und die Hygieneausstattung sind höher. Unterstützung der Senatsfinanzverwaltung habe die Finanzierung gesichert, hieß es nun in der Mitteilung. Drei Hostels bieten demnach erstmals Kältehilfe-Plätze an: das Sezer Hotel im Stadtteil Niederschöneweide, Pension Reiter in Friedrichshain und Hostel Pfefferbett im Prenzlauer Berg.