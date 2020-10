Moin Donnerstag, 08.10.2020 | 17:58 Uhr

Wenn der R-Wert weiter im grünen Bereich bliebe, sänke in der Folge auch die Inzidenz. Also Leute, haltet Euch an die Aha-Regeln und an das Partyvolk: reißt Euch am Riemen und die anderen nicht in die Scheiße.