Der Berliner Senat berät am Dienstag angesichts steigender Corona-Infektionszahlen erneut über mögliche weitere Maßnahmen. Neue Einschränkungen sind wahrscheinlich. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci kündigte am späten Montagabend im rbb an, das "Nachtleben gezielt anzugehen". Nach Informationen der Bezirke würden die Infektionen von Feiern in Parks, Bars oder Clubs ausgehen, "das ist gut nachvollziehbar". "Und dieses Nachtleben einzuschränken - das ist genau das, was wir im Senat vorhaben."



Im Anschluss an die Senatssitzung wird die Öffentlichkeit informiert, voraussichtlich gegen 13:00 Uhr. rbb|24 streamt die Pressekonferenz live



Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte sich bereits am Montag mit den Bezirksbürgermeistern getroffen und über weitere Maßnahmen beraten. Dabei ging es auch um mehr Kompetenzen für die Ordnungsämter, ein mögliches Alkoholverbot in bestimmten Bereichen und eine mögliche Sperrstunde.