Berliner Kitas gehen am Mittwoch in den Notbetrieb

Mit dem von Bund und Ländern beschlossenen Lockdown schalten auch die Berliner Kitas wieder in den Not-Modus. Zunächst sollen die Eltern noch entscheiden können, ob sie Betreuung dringend brauchen. Falls das nicht klappt, entscheidet die Systemrelevanz.

Ab dem kommenden Mittwoch Mittwoch bieten Kitas in Berlin nur noch eine Notbetreuung an. Das bestätigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Montag im zuständigen Fachausschuss des Abgeordnetenhauses. Eltern sollten die Kinder zu Hause betreuen.

Möglichst bis Dienstag sollten Eltern mit der Kita-Leitung klären, ob ein Kind ein Fall für die Notversorgung ist. Ab Mittwoch solle es Betreuung in der Kita nur in wirklich dringenden Fällen geben, betonte die Bildungssenatorin.