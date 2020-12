dpa/Britta Pedersen Audio: Inforadio | 13.12.2020 | Jan Menzel | Bild: dpa/Britta Pedersen

Harter Lockdown - Schulen in Berlin schließen ab Mittwoch - Kitas bieten Notbetreuung

13.12.20 | 18:50 Uhr

Deutschland geht in den harten Lockdown. Am Sonntag hat der Senat darüber beraten, wie die neuen Corona-Regeln in Berlin umgesetzt werden: Schulen schließen - gelernt werden soll zuhause - der Einzelhandel muss schließen und Kontakte müssen reduziert bleiben.

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen zum harten Lockdown ab 16. Dezember hat sich der Berliner Senat noch am Sonntag über deren Umsetzung in der Stadt beraten. Die Ergebnisse stellten Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und andere Senatsvertreter am Nachmittag der Öffentlichkeit vor. "Die Inzidenzen in Berlin haben sich auf einem hohen Niveau eingependelt", sagte Müller. Deswegen müsse es umfassendere Einschränkungen und damit Kontaktreduzierungen in allen Lebensbereichen geben.

Notbetreuung nur in Ausnahmefällen

Schulen werden ab Mittwoch, 16. Dezember, geschlossen. Für Schüler und Schülerinnen werden dann bis zu den Ferien digitale Angebot gemacht, statt Präsenzunterricht werde es also "schulisch angeleitetes Lernen zu Hause" geben, teilte die Bildungsverwaltung am Sonntag mit. Dieses werde auch nach den Weihnachtsferien fortgeführt. Für Grundschulen wird es eine Notbetreuung geben. Zudem können bereits angesetzte Klassenarbeiten und Klausuren im Schulgebäude geschrieben werden, auch Prüfungen "werden realisiert", heißt es in der Mitteilung der Bildungsverwaltung. Kindertagesstätten und -pflegestellen werden auch weiterhin eine Betreuung anbieten, heißt es weiter. Aber: "Alle Eltern werden dringend gebeten, ihre Kinder nur in die Einrichtungen zu bringen, wenn dies unbedingt notwendig ist. Ziel ist es, auch in diesem Bereich die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren", so die Verwaltung. Michael Müller sagte dazu: Die Notbetreuung in Kitas werde ähnlich organisiert sein, wie beim letzten Lockdown im März. Für Kontakte im privaten Bereich soll die strenge "Berliner Regel" weiter bestehen bleiben. Das heißt: Weiterhin gilt die sogenannte Dezemberregel: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen zusammenkommen. Für die Weihnachtsfeiertage am 24., 25. und 26. Dezember seien dann fünf Personen aus fünf Haushalten erlaubt. Bei großen Kernfamilien dürfen sogar bis zu vier weitere Erwachsene dazukommen, so der Regierende.



Einzehandel wird heruntergefahren

Der Einzelhandel wird ebenfalls ab Mittwoch, 16. Dezember, heruntergefahren. "Das ist ein Zustand, wie wir ihn aus dem März bereits kennen", so Müller. Heißt: Lebensmittel-Geschäfte und Drogerien bleiben offen, auch der Weihnachtsbaum-Verkauf bleibt offen. Dafür werden dieses Mal allerdings Möbelmärkte und Baumärkte geschlossen, gewerbliche Handwerker dürfen allerdings beauftragt werden, sollte es beispielsweise einen Rohrbruch im Haushalt geben. Müller betonte auch: Die wirtschaftlichen Überbrückungshilfen werden ausgebaut. Am Silvestertag wird es ab Mittag ein Feuerwerks- und Alkoholverkaufsverbot geben. Ab sofort gilt bereits ein Verzehrverbot von Alkohol in der Öffentlichkeit.

