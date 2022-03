Nur etwa ein Drittel der Ukrainerinnen und Ukrainer ist gegen Corona geimpft. Neben Unterkünften und Verpflegung brauchen viele Geflüchtete also auch möglichst schnell eine Impfung - aber wer verabreicht die wo und wann?

Von Tag zu Tag steigen die Zahlen der Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Berlin ankommen. Nach Schätzungen der Senatsverwaltung für Soziales sind nur etwa 35 Prozent bereits gegen Corona geimpft - die meisten immerhin mit Impfstoffen, die auch in der EU zum Einsatz kommen.

Jetzt haben die Geflüchteten oft tagelang in vollen Zügen oder Bussen gesessen, jeder Dritte muss in Berlin zunächst in eine Notunterkunft - Infektionen mit dem Virus sind da wahrscheinlich.

Das Infektionsgeschehen sei dort vorhanden, aber nicht höher als zum Beispiel in Pflegeheimen, sagte Dr. Wolfgang Kreischer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin und Brandenburg im rbb. Dies sei in den Griff zu bekommen, man "sollte jetzt nur nicht warten, sondern schnell entscheiden, so das ab nächster Woche geimpft werden kann", so Kreischer im rbb-Inforadio.