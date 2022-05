So 22.05.22 | 16:49 Uhr

Mit einem Protestmarsch durch Berlin-Mitte haben am Sonntag etwa 450 Menschen auf den Krieg gegen die Ukraine aufmerksam gemacht. Unter dem Motto "Call it genocide!" forderten die Veranstalter dazu auf, die russischen Angriffe etwa auf Mariupol und Charkiv als Genozid, also Völkermord, zu bezeichnen.