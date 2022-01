Hohe Inzidenzen in Brandenburg - Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in der Prignitz

Mi 26.01.22 | 09:27 Uhr

Im Brandenburger Landkreis Prignitz gelten ab sofort verschärfte Corona-Maßnahmen für ungeimpfte Personen, unter anderem nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Die Prignitz ist damit in Brandenburg der elfte Landkreis, in dem diese Maßnahme in Kraft tritt, weitere könnten in den nächsten Tagen folgen. Ungeimpfte Personen dürfen demnach zwischen 22 und 6 Uhr nur noch aus triftigem Grund das Haus verlassen, wie die Kreisverwaltung in Perleberg mitteilte. Die nächtliche Ausgangssperre gilt nicht für Geimpfte und Genesene oder Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen dürfen.

Inzidenz an drei Tagen in Folge über 750

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Prignitz liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch bei 963 und damit den dritten Tag in Folge bei über 750. Laut der Eindämmungsverordnung des Landes treten Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in kreisfreien Städten oder in Landkreisen in Kraft, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert 750 an drei aufeinander folgenden Tagen überschreitet. Sobald im Landkreis Prignitz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 750 liegt, wird das auf der Webseite des Kreises bekanntgegeben. Anschließend können die Ausgangsbeschränkungen wieder wegfallen.

Nächtliche Ausgangsperren für Ungeimpfte in elf Landkreisen

Ungeimpfte Personen dürfen damit zwischen 22 und 6 Uhr nur das Haus verlassen, wenn sie beispielsweise zur Arbeit oder zum Arzt müssen oder ihre Ehe- oder Lebenspartner besuchen. Auch die Wahrnehmung des Sorgerechts gehört dazu oder die Begleitung von Personen, die Unterstützung benötigen. Zuvor waren nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte bereits in den Landkreisen Uckermark, Barnim, Dahme-Spreewald, Havelland, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oder-Spree, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming sowie in Frankfurt (Oder) und Potsdam in verhängt worden. Auch in Ostprignitz-Ruppin könnten in den nächsten Tagen verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft treten. Dort wurde der Schwellenwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz von 750 am Mittwoch den zweiten Tag in Folge überschritten.