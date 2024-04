Mo H. Mett Home-Office-Charlottenburg Samstag, 13.04.2024 | 13:50 Uhr

Was bleibt einer Partei, die den unbeliebtesten Kanzler stellt und in der Wählergunst abschließt, übrig, als sich an Dietmar Woidke zu klammern. Ansonsten würde die SpD, wie ihren Koalitionäre in Berlin, den Weg in die politische Bedeutungslosigkeit gehen.

Der Aufwind, den die letzten Unfragewerte vermittelten, näher an die AfD zu rücken, kann durch die letzten Beschlüsse im Bundestag, wieder ganz schnell abebben.