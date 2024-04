Pluto Samstag, 13.04.2024 | 17:33 Uhr

Herdegen ist Mitglied der cDU, wie auch Sager und Landsberg und befinden sich im Wahlkampf. Da nimmt man es mit der Brandmauer nicht mehr so genau, siehe "Pascha" Merz. Auf dessen Linie befindet sich Hardegen, also ganz weit weg von der "bürgerlichen Mitte".



"Im Februar 2003 wurde Herdegens neue Kommentierung von Artikel 1 GG („Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“) kritisiert. Abweichend von der naturalistischen Auffassung will Herdegen in der Menschenwürde Kern- und Randbereiche ausmachen."



Nicht nur deswegen steht Herdegen in der Kritik. Wenn man am äußersten rechten Rand der cDU steht woher will man dann wissen was die "bürgerliche Mitte" denkt?