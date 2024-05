Der Brandenburger CDU-Vorsitzende Jan Redmann strebt nach der Landtagswahl eine Regierungskoalition ohne die Grünen an. "Notwendig ist, den Menschen das Signal zu geben: Eine andere Politik in diesem Land ist möglich - allerdings nur in einer anderen Regierungskoalition", sagte Redmann der Deutschen Presse-Agentur. "Wir wünschen uns eine Regierung ohne Beteiligung der Grünen." Aktuell regiert die CDU in Brandenburg zusammen mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen als zweitgrößter Koalitionspartner.

Weiter sagte er: "Wer das auch will, muss CDU wählen und nicht AfD. Denn: Wer Blau wählt, wacht am nächsten Morgen mit den Grünen in der Regierung auf, weil eine andere Konstellation nicht möglich ist". Er wünsche sich Koalitionen, "wo die Gemeinsamkeiten der Partner größer sind und sie deshalb eine bessere Politik aus einem Guss machen können".

Redmann nannte aber keinen Wunschpartner für eine Koalition. Am Samstag berät ein "kleiner Parteitag" der CDU, der Landesausschuss, in Potsdam über das Wahlprogramm unter dem Motto "Dein Land kann's besser". Knapp 120 Delegierte und der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz werden erwartet.

Am 22. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In der Wahlumfrage von Infratest dimap für den rbb lag die AfD im April mit 26 Prozent vor der SPD mit 22 Prozent und der CDU mit 18 Prozent, die Grünen erhielten 8 Prozent. Redmann kritisierte neben den Grünen auch indirekt die SPD: "Die entscheidende Frage ist, wie kann es gelingen, Vertrauen in Demokratie zurückzugewinnen. Ich bin davon überzeugt, dass das Abarbeiten an der AfD dafür zu wenig ist."