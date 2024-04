Die Brandenburger AfD sieht in Redmanns Äußerungen einen "Umschwenk" und ein "Ende der Ausgrenzung der AfD", wie der neue Landesvorsitzende René Springer am Dienstag mitteilte. "Wir begrüßen das ausdrücklich und freuen uns auf jeder Ebene – vom Land bis in die kleinste Kommune – auf die offene inhaltliche Diskussion. Nach jeder öffentlichen Diskussion wird klarer sein, dass es nur die Konzepte der AfD sind, die unser Land noch retten können", so Springer.



Im September werden in Brandenburg, Thüringen und Sachsen die Landtage neu gewählt - in Umfragen liegt die AfD dort vorn. Zudem gibt es in neun Bundesländern Kommunalwahlen. Im Juni findet auch die Wahl zum Europäischen Parlament statt.