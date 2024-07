Do 11.07.24 | 16:12 Uhr

Woidke sagte dem rbb am Donnerstag, nach allem, was er bis heute gehört habe, spreche nichts dagegen. Das gelte auch für die Personen vom BSW, die er kennengelernt habe. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet, dass Woidke eine Koalition für denkbar hält.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat am Samstag das Programm und die Kandidatenliste für die Landtagswahl im September beschlossen. Kontroverse Debatten gab es nicht. Sahra Wagenknecht trat zum ersten Mal vor dem Landesverband auf. Von Thomas BIttner

Der SPD-Politiker betonte zugleich, man müsse natürlich zunächst abwarten, welche Koalitionsmöglichkeiten es überhaupt gebe.

Das BSW tritt im September zum ersten Mal bei einer Landtagswahl in Brandenburg an. Ein Einzug in den Landtag ist nach aktuellen Umfragen sehr wahrscheinlich. Danach liegt BSW deutlich vor den Bündnisgrünen, den Linken oder auch BVB/Freie Wähler.