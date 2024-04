Die neue Partei BSW ist in der politischen Landschaft Brandenburgs angekommen. Das von Sahra Wagenknecht gegründete Bündnis würde zehn Prozent der Stimmen bekommen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Das geht aus dem BrandenburgTrend von infratest dimap im Auftrag von rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg hervor.

In gut zwei Monaten finden die Europawahlen statt. Auch in Berlin und Brandenburg stehen die Listen, der Bundeswahlausschuss hat 35 Parteien zugelassen, darunter einige zum ersten Mal.

Zwei Wochenenden hat die AfD Brandenburg für ihren Wahlparteitag reserviert. An der Spitze der Kandidatenliste will Fraktionschef Berndt den Wahlkampf führen. Er sitzt im Plenarsaal am äußersten rechten Rand. Von Thomas Bittner

Bereits am 9. Juni werden in Brandenburg auch die Kommunalparlamente neu gewählt. Am ehesten trauen 22 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger der SPD zu, die wichtigsten politischen Probleme in ihrer Stadt oder Gemeinde zu lösen, der CDU trauen das 15 Prozent zu.

Vor den Kommunalwahlen 2019 lagen SPD und CDU in dieser Frage noch Kopf an Kopf (20 beziehungsweise 19 Prozent). Die AfD hat bei der kommunalpolitischen Kompetenz zugelegt und liegt jetzt auch bei 15 Prozent (2019: vier Prozent). Der Linken und BVB / Freie Wähler vertrauen je vier Prozent, wobei die Linke an Kompetenz verliert (minus vier Punkte), während die Bürgerbewegungen BVB/FW leicht gewinnen (plus eins).

Ein Viertel der Befragten (26 Prozent) traut keiner Partei oder Liste zu, die wichtigsten kommunalpolitischen Probleme zu lösen. Für den BrandenburgTrend wurden 1.161 Wahlberechtigte aus Brandenburg vom 4. bis 8. April repräsentativ befragt.