rbb|24 bietet zur Landtagswahl in Brandenburg ein Angebot in leichter Sprache an. Menschen, die Schwierigkeiten mit herkömmlichen Texten haben, können sich dort einen Überblick über die Wahl am 1. September verschaffen.

Unter rbb24.de/leichtesprache wird in kurzen und einfachen Sätzen erklärt, was eine Landtagswahl ist, wie Wahlberechtigte in Brandenburg wählen können, wer ihnen zur Wahl steht und was nach der Wahl passiert. Am Tag nach der Wahl (Montag, 2. September) werden die Ergebnisse in leichter Sprache erklärt.

Das Angebot ist zum Lesen und zum Hören verfügbar.