Basketball | Pokalfinale Alba gegen Bamberg - Servus, wir sinds wieder

16.02.19 | 18:42 Uhr

Alba gegen Bamberg ist das Traditionsduell der Bundesliga, am Sonntag treffen beide Klubs schon zum 90. Mal aufeinander: im Pokalfinale in Oberfranken. Für beide ist es der kürzeste Weg zu einem Titel - aber aus ganz verschiedenen Gründen. Von Sebastian Schneider

Gelobt wurden sie genug, überhäuft mit Komplimenten: Was für einen schicken, flinken, selbstlosen Basketball sie bei Alba Berlin doch zeigen, uneitel und schnörkellos, die reine, alte Schule. Mit seiner Idee vom freien Spiel und noch dazu seiner gelassenen Menschenführung hat Aito Garcia Reneses der Bundesliga den Kopf verdreht. Man wird dort niemanden finden, der etwas Schlechtes über ihn sagt und wenn es jemanden gäbe, wäre es dem 72-Jährigen sowieso egal. Er hat in seinem Sport alles erlebt, aber man sollte sein gütiges Lächeln nicht als Altersmilde verstehen: Nach gut eineinhalb Jahren an der Spree will er seinem Arbeitgeber endlich etwas in die Vitrine stellen können – am Sonntag (15 Uhr) haben die Berliner beim Pokalfinale in Bamberg die Gelegenheit dazu. "Ein Titel wäre sehr, sehr gut", sagte der Trainer vor der Abfahrt nach Oberfranken. Er weiß wie's ist, nach neun spanischen Meisterschaften und fünf Triumphen in diversen Europapokal-Wettbewerben.

700 Alba-Fans in der Halle

Das Erstaunliche ist ja: Mehr als Respekt hat Alba unter Garcia Reneses' Leitung noch nicht gewonnen. Gegen die Bayern war sein Team erst im vergangenen Pokal-, dann im Ligafinale einigermaßen nah dran. Aber mehr als ihnen ein fünftes Spiel abzuringen, war ehrlicherweise nicht drin. In diesem Frühling wird es eher noch schwerer, weil die Münchner nochmal teuer nachgelegt haben – Berlins Erfolg im Pokalviertelfinale, noch dazu in der Rudi-Sedlmayer-Sporthalle in Sendling, sollte darüber nicht hinwegtäuschen. Nun also "Freak City", wie die Bamberger ihre Heimat wahrheitsgemäß nennen, zum siebten Mal schon bekommen es beide Klubs im Pokal miteinander zu tun. 700 Berliner Fans werden am Sonntag ihr Bestes geben, weniger reicht in dieser Halle nicht. Denn was die gut 6.000 Leute da oben auf den Rängen veranstalten, wäre mit "Krach" noch freundlich beschrieben. Basketball ist in der hübschen Domstadt an der Regnitz seit Jahrzehnten die absolute Nummer eins, in Berlin immer noch ein Angebot von vielen. Die Bamberger Anhänger in den roten Klamotten, sie trommeln und krakeelen - und das macht dieses Traditionsduell auch aus. Am Sonntag dürften sie auch deshalb alles raushauen, weil sie ahnen, dass dieses Endspiel die einzige Chance auf ein halbwegs erfreuliches Fazit einer seltsamen Saison ist.

Nach nur 15 Spielen wieder gefeuert

Zwischen 2010 und 2017 haben die Gastgeber sieben von acht Meistertiteln eingeheimst. Gefühlt ist das lange her. Am Ende, nach einer Niederlage gegen Bayern, hatte der Mäzen und Aufsichtsratschef Michael Stoschek genug. Für so viel Geld wollte der Milliardär und Chef des Automobilzulieferers Brose mehr Leistung sehen. Erst strich Stoschek das Budget zusammen (es ist immer noch etwa doppelt so hoch wie das der Berliner), dann ließ er dem Trainer Trinchieri dessen Papiere aushändigen und kürzlich auch dem Geschäftsführer – es wurde eine hässliche Trennung. Wie üblich in solchen Gemengelagen wurde das dem erfolgsverwöhnten Publikum als "Umbruch", als "Übergangssaison" verkauft. Aber dass es so schlimm werden würde, war den Fans dann doch zu viel. Unter dem neuen Coach Ainars Bagatskis sahen sie lasche Verteidigung, planloses Eins-gegen-Eins-Gedaddel, keine erkennbare Gier aufs Gewinnen. Nach nur 15 Spielen durfte sich Bagatskis wieder umorientieren.

Berlin gegen Bamberg: Momente unter Erzrivalen

Bild: imago sportfotodienst Alba trifft am Sonntag im Pokalfinale auf die Brose Baskets - und geht als leichter Favorit in dieses Endspiel: Der lange verletzte Ballbringer Peyton Siva ist rechtzeitig wieder fit geworden, möglicherweise wird auch der neue Guard Derrick Walton Jr. direkt eingesetzt. Das Bundesligaduell bei dem die Vereine in der Hauptstadt gegeneinander antraten, konnten die Berliner im November für sich entscheiden, wenn auch knapp, mit 92:88.

Bild: imago sportfotodienst Die Fans in der Bamberger Halle sind für ihren Lärm berüchtigt - die Rivalität zwischen beiden Klubs ist zwar heftig, aber von gegenseitigem Respekt geprägt. Seit 1990 ist es bereits das 90. Spiel zwischen den beiden Traditionsklubs - und das siebte Aufeinandertreffen im Pokal.

Bild: imago sportfotodienst Zum ersten Mal bekam Alba es im Halbfinale 1997 mit den Bambergern zu tun. Hier stellt sich ein gewisser Sasa Obradovic seinem Gegenspieler Bruno Roschnafsky gekonnt unschuldig in den Weg. Berlin gewann 68:64.

Bild: imago / Camera 4 Schon ein Jahr später nahm Bamberg Revanche: Im Viertelfinale besiegte das Team die Berliner mit 68:60. Hier foult Jens-Uwe Gordon (rechts) Henrik Rödl beim Dunking-Versuch.

Bild: imago / Camera 4 Bis zum nächsten Pokalfight vergingen einige Jahre - für Alba hatte sich das Warten gelohnt: Im Finale 2006 holte das Team um Demond Green den Pokal, mit einem 85:73. Danach stolzierten Green und seine Spießgesellen freudetrunken durch die Bamberger Altstadt, inklusive Glaspott.

Bild: imago / revierfoto Anton Gavel zieht gegen Blagota Sekulic zum Korb: Im Viertelfinale 2010 ärgerten die Oberfranken ihren Rivalen besonders - weil sie dieses harte Spiel mit nur zwei Punkten Abstand für sich entschieden.

Bild: imago sportfotodienst So sehen Sieger aus? Wahrscheinlich war die Truppe um Sven Schultze (Mitte) einfach nur platt, wie es sich nach einem Spiel gegen den Erzrivalen gehört: 2014 gewann Alba das Halbfinale mit 83:67.

Bild: imago sportfotodienst Der hier spielt jetzt NBA bei den Boston Celtics: 2015 aber dominierte Brad Wanamaker, Bambergs Nummer 11, noch die Bundesliga. Er führte sein Team im Pokalhalbfinale zu einem 86:65 gegen Alba. Der einzige auf dem Foto, der auch am Sonntag auf dem Parkett stehen wird: Elias Harris (links).

Bild: imago sportfotodienst Nach dem Ende der jahrelangen Bamberger Titelserie hat der Mäzen Michael Stoschek (links) 2017 alles auf links gedreht: Der machtbewusste Chef des Hauptsponsors Brose kürzte das Budget und ließ den Großteil der Mannschaft samt Trainer austauschen. Erfolg brachte das nicht: Das diesjährige Team wirkt nicht passend zusammengestellt und ohne schlüssige Spielidee aufs Feld geschickt. Nach wenigen Monaten wurde wieder der Coach gefeuert: Der neue ist der erst 34 Jahre alte Italiener Federico Perego (rechts).

Bild: imago sportfotodienst Perego hat das verunsicherte Bamberger Team wieder mit klaren Vorgaben auf Kurs gebracht, aber Berlins Vorteil dürfte die große mannschaftliche Geschlossenheit sein: Topscorer ist der Litauer Rokas Giedraitis (14,2 Punkte im Schnitt), doch Albas Offensive ist unberechenbar, weil sie sich auf so viele Schultern verteilt.

Bild: Andreas Gora Albas Team ist im Sommer größtenteils zusammengeblieben, nun gibt es Gelegenheit zur Wiedergutmachung für das letzte Pokalfinale: Das haben die Berliner gegen den FC Bayern verloren. "Ich glaube, dass zumindest diejenigen von uns, die letztes Jahr schon im Finale standen, da noch eine kleine Rechnung offen haben", sagte der Kapitän Niels Giffey. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen





















Baldi: "Gegenentwurf zu unserem Team"

Der neue, sehr junge Trainer Federico Perego hat die vergleichsweise alte Sportgruppe wieder auf Kurs gebracht. Eine Liebesheirat wird es nicht mehr, aber die Fans honorieren, dass ihr Team wieder hinlangt und sich glaubhaft Mühe gibt. Veteranen wie Nikos Zisis (35), Ricky Hickman (33) und Bryce Taylor (32) mussten sich viel Häme gefallen lassen, man beschimpfte sie als überbezahlt und satt. Am Sonntag gegen Alba werden die reifen Herren nochmal alles versuchen, um das Gegenteil zu beweisen – für ein einziges Spiel um die Ehre reichen ihre Kraft und ihr Mumm noch locker. "Sie sind sozusagen der Gegenentwurf zu unserem Team. Alles Spieler, die schon in zig Endspielen standen und die sehr erfahren sind", sagte Berlins Manager Marco Baldi.

Immer noch einer der besten Scorer dieser Liga: Von Tyrese Rice (rechts) wird Bambergs Offensive am Sonntag wieder mal abhängen. In der Verteidigung aber hat der ehemalige MVP der Euroleague durchaus Schwächen. | Bild: imago sportfotodienst

Rice ist Bambergs Topscorer

Die größte Last schultert der Linkshänder Tyrese Rice (31), vor noch nicht allzu langer Zeit einer der besten Point Guards Europas. Rice hat die Euroleague und den Eurocup gewonnen und auf keiner seiner vielen Stationen ist er durch übermäßige Selbstzweifel aufgefallen. Er liefert auch unter Hochdruck und ist mit durchschnittlich 15,2 Punkten Bambergs Topscorer, gefolgt vom federnden Kraftbrocken Augustine Rubit (14,6 Punkte) und dem lange geschmähten Ricky Hickman (12,1). Für sich alleine kann jeder von ihnen einen Gegner auseinanderschrauben, aber die große Frage ist, ob sie diese Stärken gegen die clever rotierenden Berliner zusammenbringen können. Rubits Aufeinandertreffen mit Albas Schlüsselspieler Luke Sikma wird eine der interessantesten Geschichten des Nachmittags. "Die Vorfreude ist riesig. Unser Weg ins Finale war unglaublich. Jetzt wollen wir auch den Pokal", sagte Sikma.

Die Berliner spielen momentan gemeinsam mit München den besten deutschen Basketball. Das ist Fakt." Federico Perego, Trainer von Brose Bamberg

Bamberg bezeichnet Alba als Favorit

Sikmas jüngst verpflichteter Kollege Derrick Walton Jr. hat die Reise nach Franken übrigens ebenfalls angetreten. Als Ersatz für Stefan Peno darf aller Voraussicht nach mitmachen, aber ob sein Trainer Garcia Reneses ihn schon lässt, wollen die Berliner nicht verraten. Ihrer Mannschaft, der jüngsten der Liga, haben sie in Bamberg längst die sogenannte Favoritenrolle zugeschanzt - das wäre früher undenkbar gewesen. "Das hat nichts mit Understatement oder mangelndem Selbstbewusstsein zu tun, sondern mit der Realität. Sie spielen momentan gemeinsam mit München den besten deutschen Basketball. Das ist Fakt", informierte Federico Perego vorab. Auch wenn das stimmt: Wieder so ein Lob, für das man keinen Pokal bekommt. Garcia Reneses wird es gekonnt überhört haben. "Wir dürfen nicht schon zu Beginn des Spiels über den Titel nachdenken", sagte der Coach. Für Berlin wäre es der zehnte deutsche Pokalsieg - und für den Señor der erste.