Deutschlands Darts-Duo mit Max Hopp und dem Strausberger Martin Schindler ist beim World Cup of Darts in Hamburg im Achtelfinale ausgeschieden. Nach einem 5:1 zum Auftakt am Donnerstag gegen Ungarn unterlag das Team gegen die im Turnier an Nummer sieben gesetzten Belgier Kim Huybrechts und Dimitri van den Bergh am Samstag mit 0:2.