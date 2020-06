"Ich bin nun schon seit acht Jahren in Berlin und freue mich, dass ich auch weiterhin Herthaner bleibe. Der Verein und die Stadt sind meine zweite Heimat geworden. Jetzt freue ich mich auf die Herausforderungen in der neuen Saison", wird Pekarik auf der Homepage des Vereins zitiert [herthabsc.de].

"Peka ist ein absoluter Vorzeigeprofi und seit vielen Jahren Teil von Hertha BSC. Seine Qualitäten und seine Verlässlichkeit hat er nicht zuletzt in den Spielen unter Bruno Labbadia gezeigt, daher freuen wir uns, dass er uns erhalten bleibt", sagte Geschäftsführer Sport Michael Preetz.

Pekarik war unter dem Hessen wieder in die Startelf der Charlottenburger gerückt. In neun Spielen im Saisonendspurt bereitete der Slowake zwei Treffer vor. Insgesamt stand Pekarik in seinen acht Jahren bei Hertha bereits in 166 Pflichtspielen auf dem Rasen. Er erzielte zwei Tore, insgesamt bereitete er 12 weitere vor.