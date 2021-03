Regionalliga Nordost will Spielbetrieb am 3. April wieder aufnehmen

"Wir halten derzeit einen Wiederbeginn des Spielbetriebes am Wochenende 3./4. April 2021 für realistisch", wird Spielleiter Wilfried Riemer in der Mitteilung zitiert.

Wenn es nach dem Spielausschuss der Regionalliga Nordost geht, soll der Spielbetrieb am ersten April-Wochenende wieder aufgenommen werden. Das gab der Nordostdeutsche Fußballverband am Freitag bekannt. Bereits in der Woche zuvor sollen noch ausstehende Nachholspiele ausgetragen werden.

In einem Livestream-Gespräch des MDR hatte Riemer zuvor die Berliner Politik für ihre ablehnende Haltung zu einem Neustart der Regionalliga-Nordost kritisiert. "Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum in allen anderen Bundesländern gespielt werden darf, nur in Berlin nicht", sagte er.

In Gesprächen der Fußballfunktionäre mit Verantwortlichen des Berliner Senats sei klar formuliert worden, dass sich in dieser Frage vor der nächsten Schalte der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am 22. März nichts bewegen werde, so Riemer. Der Verband stehe in den Startlöchern und würde am Osterwochenende mit einem kompletten Spieltag beginnen wollen, wenn auch in Berlin

gespielt werden könne.

Im Vorlauf des ersten April-Wochenendes werden die Vereine der Regionalliga Nordost vorab im Rahmen einer virtuellen Zusammenkunft am 24. März ein gemeinsames Handeln abstimmen und Rückfragen an den Verband richten können. Bis zu diesem Zeitpunkt informiert der NOFV die Vereine über alle Entwicklungen und Voraussetzungen des avisierten Restarts, teilte der SV Babelsberg am Freitagnachmittag auf seiner Internetseite mit.