Sofian Chahed: Die ist für Frankfurt natürlich besser, obwohl wir es immer noch in der eigenen Hand haben. Aber natürlich spielen wir gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft - deshalb hat Frankfurt die besseren Karten. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir unser Spiel in München durchbekommen. Mit ganz viel Glück und einer geschlossenen Mannschaftsleistung können wir dann vielleicht etwas mitnehmen.

Natürlich sind wir enttäuscht, es ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Aber wenn es nach hinten losgeht, wir in München verlieren und Frankfurt an uns vorbeizieht, ist es verdient. Frankfurt spielt eine super Saison. Das würde unsere Leistung aber nicht schmälern. Es hätte doch niemand geglaubt, dass wir bis zum Ende um Platz drei kämpfen, beziehungsweise bis zum letzten Spieltag sogar auf dem dritten Platz stehen. Das hätte doch in Potsdam und in der Frauenfußball-Welt niemand für möglich gehalten. Und es ist ja noch nicht vorbei, wir werden sehen, was am Ende passiert.

Insgesamt sind wir zufrieden. Wenn man die Spielzeit Revue passieren lässt und sieht wie viele Punkte wir geholt, wie viele Tore wir geschossen und wie wenig Gegentore wird bekommen haben, ist in allen Mannschaftsteilen eine Verbesserung im Vergleich zur Vorsaison erkennbar. Ich bin der Meinung, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison gespielt haben, mit der so niemand gerechnet hat.

Die Entwicklung wird dadurch teilweise gestoppt und auch allgemein stört es. Es ist immer wieder zu sehen, wie wichtig es ist, länger zusammen zu bleiben, damit ich die Spielerinnen, aber auch die Spielerinnen mich kennenlernen. Wir würden unsere Leistungsträgerinnen natürlich alle gerne halten, aber wenn Wolfsburg und Bayern rufen oder eine Spielerin im Ausland Erfahrungen sammeln will, kann man es auch verstehen. Ich lasse sie also mit einem weinenden und einem lachenden Auge ziehen. Bei den Abgängen, die nach Bayern oder Wolfsburg gehen, spielt natürlich auch das Finanzielle eine große Rolle und da ist Turbine nur maximal Mittelfeld.

Sie sprechen die finanziellen Aspekte an: Die zwei Spitzenvereine scheinen in der Bundesliga unerreichbar. Was muss sich in der Liga, aber auch bei Vereinen wie Turbine Potsdam ändern, damit diese Lücke geschlossen werden kann?

Da muss sehr viel passieren. Frankfurt hat nach dem Zusammenschluss mit der Eintracht jetzt auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Die haben im Vergleich zu uns mittlerweile das dreifache Budget zur Verfügung. Aber auch der DFB muss reagieren, was sicherlich schwierig ist. Es ist aber so, dass die TV-Gelder in England in etwa 30 Millionen Pfund pro Jahr für die Liga betragen und in Deutschland sind es insgesamt nur 1,8 Millionen. Daran sieht man natürlich den krassen Unterschied. Es ist zwar generell eine Entwicklung im Frauenfußball in Europa zu erkennen, aber Deutschland hinkt da noch hinterher.