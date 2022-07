K.L: Berlin Montag, 04.07.2022 | 08:59 Uhr

Warum man sich zum Prügeln verabredet kann ich zwar auch nicht verstehen, aber, wenn es diese Leute so wollen und andere nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, dann sollen sie sich dort abreagieren. wenn ich darüber nachdenke warum es diese Gewalt gibt komme ich auf mehrere Antworten. Das fängt in diesen Foren an, wenn man andere Menschen verurteilt und verbal angreift, weil man ja so schön anonym ist. Außerdem hat man ja sowieso etwas gegen die eine oder andere Fangruppe. Der respektvolle Umgang ohne Vorverurteilung wird fast überall vergessen. Fans sind in der Mehrheit, und zwar überall, normale friedliche Menschen, Kollegen, Mitarbeiter, Freunde, Bekannte ,Familienväter und Mütter usw. Das zweite Problem ist meiner Meinung, dass wir kaum noch Meinungsvielfallt zulassen. Bsp. du bist nicht geimpft, du hast die falsche Religion, du bist Fan vom falschen Verein, du hast eine andere Meinung als ich, usw.