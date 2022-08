Ein klares Saisonziel formuliert Duda nicht. Entsprechend der Veränderungen des Kaders muss der BAK in der kommenden Saison allerdings in etwas anderen Sphären denken. Letztes Jahr kursierte durchaus das Wort Aufstieg in Vereinskreisen. Für die kommende Spielzeit wollen Trainer und Mannschaft nun realistischer denken.

"Wir wollen das Bestmögliche rausholen und den ein oder anderen großen Verein in der Liga ärgern. In welchen Gefilden wir dann mitspielen können, das werden wir sehen. (...) Natürlich wollen wir in der Tabelle so weit oben wie möglich sein", sagt Duda.