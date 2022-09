Heimspiel für Union Berlin - Bundesligaspitzenreiter empfängt VfL Wolfsburg

In der Europa League kassierte Union Berlin zuletzt zwei Niederlagen infolge. In der Bundesliga läuft es hingegen deutlich bessern. Dort steht das Team von Urs Fischer an der Tabellenspitze. Daran soll auch das Spiel gegen Wolfsburg am Sonntag nichts ändern.

Thema der Woche

Während für Union Berlin in der Bundesliga nahezu alles zu funktionieren scheint, verlieren die Köpenicker in der Europa League auch das zweites Spiel der Gruppenphase. Bei der 1:0- Niederlage in Braga spielte die Mannschaft von Urs Fischer gut mit, aber wirkte nicht so griffig und selbstverständlich wie in der Bundesliga. Selbst die vielen mitgereisten Fans konnten mit ihrer Unterstützung nicht für die Wende sorgen. In der Bundesliga gewinnt das Team dagegen ein Spiel nach dem anderen und grüßt nach dem sechsten Spieltag von der Tabellenspitze. Diesen Platz wollen sie selbstverständlich auch am Sonntag verteidigen. Die Diskrepanz der Ergebnisse in beiden Wettbewerben ist dennoch überraschend. Für Trainer Urs Fischer lautet die Devise: "Halte dich nicht zu lange in der Vergangenheit auf, denn das kannst du ja nicht mehr beeinflussen".

imago images/Matthias Koch Niederlage in Braga - Union zahlt teures Lehrgeld Nach der 0:1-Niederlage bei Sporting Braga steht der 1. FC Union in der Europa League mit dem Rücken zur Wand. Trotz ordentlicher Leistung sammelte Urs Fischers Team keine Punkte, die Gastgeber spielten zu erfahren. Von Till Oppermann

Der Gegner

Der VfL Wolfsburg hat nach schwachem Beginn in der vergangenen Woche beim Gastspiel in Frankfurt seinen ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison einfahren können. Besonders in der Defensive zeigten sich die Wölfe im Gegensatz zum 2:4-Debakel gegen den 1. FC Köln durchaus verbessert. Dort dürfte sich neben dem gesetzten Micky van de Ven auch der anfangs der Saison formschwache Lacroix nach seinem Tor in der letzten Woche wiederfinden. Offensiv besonders im Mittelpunkt stand in der letzten Woche wieder einmal Max Kruse. Nach zwei Einsätzen in der Startelf stand der Ex-Unioner im Spiel gegen Frankfurt nicht einmal im Kader. Wolfsburg-Trainer Niko Kovac erklärte auf Nachfrage, dass der 34-Jährige nicht die nötige Einstellung an den Tag lege, um der Mannschaft zu helfen. Außerdem fügte er hinzu, dass der Offensivspieler der Wölfe auch zukünftig nicht im Kader des Bundesligisten stehen wird. Spielerisch werden Lukas Nmecha und Maximilian Arnold im Fokus stehen. Arnold ist der Motor des Wolfsburger Spielsystems. Er bestimmt die Schnelligkeit des Spiels, ist Bindeglied zwischen Offensive und Defensive und noch dazu ein versierter Spezialist bei Standardsituationen. Offensiv werden Knoche & Co. besonders auf Lukas Nmecha achten müssen. Der Stürmer hat bereits drei Saisontore erzielt und wurde erneut von Bundestrainer Hansi Flick zur Nationalmannschaft eingeladen.

Die Statistik

Die aktuelle Form spricht, trotz des Sieges der Wolfsburger am vergangenen Wochenende, klar für die Unioner. Die Köpenicker haben von den letzten 36 Heimspielen in der Bundesliga nur zwei verloren (20 Siege, 14 Remis), sind saisonübergreifend seit nunmehr 13 Bundesliga-Spielen ungeschlagen und weisen mit vier Gegentoren die beste Defensive und 13 Toren, nach Bayern München, die beste Offensive der Bundesliga auf. Von den bisherigen sechs Duellen mit Wolfsburg konnte Union allerdings nur eins gewinnen. Zwei Mal trennten sie sich mit einem Unentschieden, drei Mal gingen die Wölfe als Sieger vom Platz. Eine Niederlage im Stadion An der Alten Försterei gab es allerdings für Union noch nicht.

Die Aufstellung

Personell kann Urs Fischer aus dem Vollen schöpfen. Die zuletzt angeschlagenen Danilho Doekhi und Morten Thorsby sind einen Tag vor der Partie in das Mannschaftstraining eingestiegen und seiner Aussage nach "somit auch spielfähig". Inwieweit sie aber tatsächlich schon Kandidaten für die Startelf sein werden, wird sich zeigen. Es ist davon auszugehen, dass der Union-Trainer bei ihnen nicht das Risiko einer erneuten Verletzung eingehen wird und sie zu Beginn erst einmal auf der Bank Platz nehmen werden. Dass Fischer von seinem 5-3-2-System abweicht, ist nicht zu erwarten. Deswegen sollten in der Defensive Leite, Knoche und Jaeckel gesetzt sein. Auf der linken Außenverteidigerposition stand in der Partie gegen Braga überraschend Puchacz in der Startelf und Kapitän Trimmel erhielt eine Pause. Dieser wird nun gegen Wolfsburg wieder reinrotieren und als rechter Schienenspieler agieren. Auf der linken Verteidigerseite wird dagegen Ryerson eine Pause bekommen und Gießelmann mit seinen Flanken versuchen, für Gefahr zu sorgen. Im Mittelfeld sind Haberer und Khedira voraussichtlich gesetzt. Nach zwei Startelfeinsätzen wird vermutlich auch Schäfer eine Pause erhalten und Haraguchi an seiner Stelle beginnen. Offensiv ist an Jordan Siebatcheu und Fünf-Tore-Mann Sheraldo Becker kein vorbeikommen. So könnte Union beginnen: Rönnow – Leite, Knoche, Jaeckel – Trimmel, R. Khedira, Gießelmann – Haraguchi, Haberer – Becker, Jordan.

Prognose

Union empfängt die Wölfe mit einer unglaublichen Serie von 13 ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in Folge. Zusätzlich können sich die Köpenicker auf die Unterstützung der Fans verlassen. Im Stadion An der Alten Försterei spielt kein Spieler gern, außer er gehört zur Heimmannschaft. Mit Wolfsburg trifft allerdings auch ein Gegner auf Union, der sich langsam gefunden hat und gerade dabei ist, ins Rollen zu kommen. Sollte es die Mannschaft von Urs Fischer schaffen, sich in der Bundesliga wieder auf ihre Erfolgstugenden zu fokussieren und trotz der Belastung nochmals alle Kräfte zu mobilisieren, erscheint ein Heimerfolg und der Verbleib an der Tabellenspitze mehr als realistisch.

Das Spiel 1. FC Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg beginnt am Sonntag um 15.30 Uhr.



